سول 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسأعلنت كوريا الشمالية، اليوم، أنها ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءًا من غد السبت 21 أبريل الجاري.ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون أعلن إغلاق موقع للتجارب النووية شمال البلاد، مبينة أنه ابتداءً من 21 أبريل الجاري، ستوقف كوريا الشمالية التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن تعليق التجارب النووية يعد أمرًأ مهمًا لنزع السلاح العالمي، وأن كوريا الشمالية ستنضم إلى الجهود الدولية لوقف التجارب النووية بالكامل.// انتهى //02:27ت م