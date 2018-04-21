عام / المرور يضبط 798 مركبة وقفت في أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة
السبت 1439/8/5 هـ الموافق 2018/04/21 م واس
الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018م واس
ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة اليوم( 798 ) مركبة مخالفة ، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .
جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية الثانية والعشرين التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .
وتهيب إدارات المرور بالجميع إلى التعاون ، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
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