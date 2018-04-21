الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018م واسضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة اليوم( 798 ) مركبة مخالفة ، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية الثانية والعشرين التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .وتهيب إدارات المرور بالجميع إلى التعاون ، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.// انتهى //02:45ت م