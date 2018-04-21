الأمم المتحدة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018م واسأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم أن الأمم المتحدة تكثف جهودها من أجل قيام مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإنجاز مهمتهم في مدينة دوما السورية بأسرع وقت ممكن دون أي تدخل.وذكرت الأمم المتحدة أن دي ميستورا أبلغ ذلك الصحفيين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو.// انتهى //03:10ت م