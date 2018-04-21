سيول 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسرحبت كوريا الجنوبية اليوم بإعلان الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون تعليق التجارب النووية والصاروخية البالستية وإغلاق موقع للتجارب النووية، عادةًّ ذلك تقدمًا مهما نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية بأن القرار يمثل تقدمًا مهما نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وهو هدف يرغب العالم في تحقيقه، موضحًا أن القرار سيسهم في خلق بيئة ايجابية للغاية لنجاح القمة بين الكوريتين والقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.// انتهى //04:53ت م