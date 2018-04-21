الصحف السعودية
السبت 1439/8/5 هـ الموافق 2018/04/21 م واس
الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يهنئ ميغل كانيل بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلسي الدولة والوزراء في كوبا
ولي العهد يهنئ رئيس كوبا بانتخابه رئيساً لمجلسي الدولة والوزراء
ولي العهد.. أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم
إمام الحرم المكي: "التحريش" يُفرّق ويمزّق الأسر والمجتمع
إمام المسجد النبوي: شعبان من مواسم الطاعات وفضائل الأوقات
وزير الطاقة: الالتزام بخفض إنتاج النفط بلغ 149% حتى مارس الماضي
قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخا باليستيا اطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
انطلاق أعمال اجتماع مراقبة أنتاج النفط بين دول اوبك وخارجها
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات منوعة في لبنان واليمن
البحرين تدين بشدة استهداف نقطة تفتيش في عسير
استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة المئات في جمعة «الشهداء والأسرى»
تحركات عناصر «حزب الله» الإرهابي تغضب القبائل اليمنية
هلع وسط الحوثيين عقب انتصارات الشرعية بالساحل الغربي
انتخابات العراق: عبث إيراني.. وانقسام سني.. وظهور إخواني
فريق أممي يصل إلى موقع «الكيماوي» في دوما
الجيش الجزائري يلقي القبض على 3 إرهابيين
رجوي تدعو الشباب الإيراني لدعم انتفاضة المناطق الحدودية
قارب للروهينجا يرسو في إندونيسيا
الكوريتان تفتحان خط اتصال بين زعيميهما
لافروف: بوتين مستعد للقاء ترامب
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