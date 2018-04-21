الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يهنئ ميغل كانيل بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلسي الدولة والوزراء في كوباولي العهد يهنئ رئيس كوبا بانتخابه رئيساً لمجلسي الدولة والوزراءولي العهد.. أكثر الشخصيات تأثيراً في العالمإمام الحرم المكي: "التحريش" يُفرّق ويمزّق الأسر والمجتمعإمام المسجد النبوي: شعبان من مواسم الطاعات وفضائل الأوقاتوزير الطاقة: الالتزام بخفض إنتاج النفط بلغ 149% حتى مارس الماضيقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخا باليستيا اطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكةانطلاق أعمال اجتماع مراقبة أنتاج النفط بين دول اوبك وخارجهامركز الملك سلمان يوزع مساعدات منوعة في لبنان واليمنالبحرين تدين بشدة استهداف نقطة تفتيش في عسيراستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة المئات في جمعة «الشهداء والأسرى»تحركات عناصر «حزب الله» الإرهابي تغضب القبائل اليمنيةهلع وسط الحوثيين عقب انتصارات الشرعية بالساحل الغربيانتخابات العراق: عبث إيراني.. وانقسام سني.. وظهور إخوانيفريق أممي يصل إلى موقع «الكيماوي» في دوماالجيش الجزائري يلقي القبض على 3 إرهابيينرجوي تدعو الشباب الإيراني لدعم انتفاضة المناطق الحدوديةقارب للروهينجا يرسو في إندونيسياالكوريتان تفتحان خط اتصال بين زعيميهمالافروف: بوتين مستعد للقاء ترامب// يتبع //06:07 ت م 03:07جمت