وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (ولي العهد يؤسس لمستقبل الاقتصاد): حملت جولة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في محطاتها التي شملت كلاً من؛ بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإسبانيا، الكثير من الرسائل المهمة على المستوى الاقتصادي، تمثلت في تركيزها على تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري مع المملكة، ضمن الجهود التي يبذلها سموه لتعزيز علاقات المملكة مع مختلف الشركاء الدوليين، والعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية.ورأت أن هذه الجولة جاءت في أهدافها منسجمة مع رؤية 2030، وتطلعاتها لزيادة حجم ومساهمة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، خاصة أن تلك الجولة شملت دولاً قوية ستكون شريكاً في تحقيق الرؤية، لما يتوفر لديها من قدرات استثمارية واقتصادية، فالرؤية وضعت موضوع استقطاب الاستثمارات الأجنبية في صلبها من أجل إحداث عملية التحول الاقتصادي المنشودة.وأردفت بالقول: إضافة إلى ذلك فقد كانت الجولة فرصة لعرض ما تتمتع به المملكة من فرص استثمارية، واستعراض الأنظمة واللوائح التي تم تطويرها لتكون جاذبة ومنافسة عالمياً، وتحسين بيئة الأعمال في كل القطاعات المستهدفة.واختتمت بالقول: لقد أظهرت جولات ولي العهد حرص تلك الدول على ضخ المزيد من الاستثمارات في اقتصادنا الوطني ورغبتها في اقتناص الفرص المتاحة، وسعي تلك الدول إلى تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز الفرص الاستثمارية مع المملكة، إضافة إلى زيادة معدل التبادل التجاري، كما أظهرت حرص حكومات تلك الدول على تشجيع قطاعها الخاص لزيادة استثماراته في المملكة التي تمر بمرحلة انتقالية تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وتطويره وإعادة هيكلته في ظل توجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها المرحلية.// يتبع //06:07 ت م 03:07جمت