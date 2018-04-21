الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تستمر فرصة هطول الامطار الرعدية على مرتفعات جازان، نجران, عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية للمدينة المنورة وغرب منطقة الرياض وكذلك تؤثر على مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية تسبق برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الافقية.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض والشرقية .وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر نوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول مساءً الى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //06:10ت م