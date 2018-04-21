طرابلس 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسكشفت الصحف الليبية الصادرة اليوم، عن لقاء هذا الأسبوع في المغرب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري.وتطرقت إلى مساعي وزير المواصلات في حكومة الوفاق ميلاد معتوق من أجل فك الحظر الجوي المفروض على ليبيا من الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.وتناولت الحالة الصحية لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مبرزة تصريحات المسؤولين في القيادة العامة للجيش بأنه في حالة صحية جيدة.وبينت الصحف تحذير البنك الدولي من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الليبي في العام 2018، وطرق التغلب عليها وكيفية دفع عجلة التقدم الاقتصادي، وضرورة ايجاد حل سياسي.ونقلت تحذير المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، من تحركات مريبة ومشبوهة في المنطقة وفي مدينة سبها من أجل تقويض أعمال وجهود لجان فض النزاع، وتقويض بناء الهدنة.وعرجت صحف ليبيا على إعلان الخارجية الروسية أن الوضع في ليبيا لا يزال معقدًا، معربة عن أملها في أن يتمكن الليبيون من تجاوز خلافاتهم في إطار الاتفاق السياسي.// انتهى //07:52ت م