بكين 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسرحبت الصين اليوم بقرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية قائلة إنه سيسهم في تعزيز نزع السلاح النووي في المنطقة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في بيان أن الصين ترى قرار وقف التجارب النووية والتركيز على تطوير الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة السكان سيسهل الوضع بشكل أكبر في شبه الجزيرة الكورية وسيعزز عملية نزع الأسلحة النووية ومساعي التوصل إلى تسوية سياسية.// انتهى //10:29ت م