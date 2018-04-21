سياسي / الصين ترحب بقرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية والبالستية
السبت 1439/8/5 هـ الموافق 2018/04/21 م واس
بكين 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واس
رحبت الصين اليوم بقرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية قائلة إنه سيسهم في تعزيز نزع السلاح النووي في المنطقة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في بيان أن الصين ترى قرار وقف التجارب النووية والتركيز على تطوير الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة السكان سيسهل الوضع بشكل أكبر في شبه الجزيرة الكورية وسيعزز عملية نزع الأسلحة النووية ومساعي التوصل إلى تسوية سياسية.
// انتهى //
10:29ت م