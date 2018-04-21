بيروت 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مع قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل حيث عرضا التعاون القائم بين الجيشين اللبناني والأميركي والمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة للمؤسسات الأمنية اللبنانية لا سيما منها الجيش.وفي آخر التطورات التي شهدتها الأراضي السورية أخبرت عن مواصلة قوات النظام السوري قصفها لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب العاصمة دمشق الذي لا يزال يعيش فيه والمناطق المحيطة أكثر من 12 ألف.في الشأن الفلسطيني نقلت عن وزارة الصحة الفلسطينية تأكيدها استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 445 جريحا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في غزة.وسلطت الضوء على إعلان الرئاسة الرومانية رفض الرئيس كلاوس أيوهانيس فكرة نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس.وتطرقت الى إعلان السودان عن اكتشاف الهرم التاسع بولاية نهر النيل الذي يضم نحو 220 هرما تتميز بقصرها مقارنة بنظيراتها في مصر.// انتهى //10:30ت م