القاهرة 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسسلطت الصحف المصرية الصادر اليوم الضوء على تأكيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول صدقي صبحي، أن ما يجري من عمليات إرهابية خسيسة لن يثنى رجال القوات المسلحة عن أداء واجباتهم، والذود عن وطنهم.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة المئات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية قرب الحدود.وعرجت في الإطار ذاته، على تأكيد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات وحشية متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.وتطرقت إلى تطورات الأوضاع في الأراضي السورية، مشيرة إلى الاجتماعات التي يجريها النظام السوري مع فصائل المعارضة، لفرض هدنة إنسانية جديدة لوقف إطلاق النار بوسط سوريا، خلال الأيام المقبلة.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أن بلاده ستتوقف اعتباراً من اليوم عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.// انتهى //10:30ت م