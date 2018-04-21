إسلام آباد 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بعزم باكستان على تحسين العلاقات مع الدول المجاورة خاصة مع أفغانستان وعدم السماح للعناصر الإرهابية باستخدام أراضيها ضد الدول الأخرى.وسلطت الضوء على التعاون الجاري بين باكستان والصين لدعم الأمن الإقليمي، وتنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك.وتناقلت أنباء لقاء رئيس الوزراء الباكستاني شاهد عباسي مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في لندن على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لرؤساء حكومات دول منظمة الكومنولث.وفي الشأن الأمني أخبرت عن نجاح قوات الأمن الباكستانية في اعتقال اثنين من عناصر حركة طالبان باكستان أحدهما انتحاري حيث كانا يخططان لتنفيذ عملية انتحارية في مدينة بانو.وعرجت إلى المشاورات الجارية بين الحكومة الباكستانية وحزب المعارضة الرئيسي للاتفاق على أركان الحكومة الانتقالية التي سيتم تشكيلها للإشراف على الانتخابات القادمة.وأخبرت عن تراجع درجة الحرارة إلى الصفر في المناطق الشمالية من باكستان بسبب تساقط الثلوج المصاحبة لموجة الأمطار الحالية.وتابعت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة المجتمع الدولي بوقف الأعمال الوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن مقتل خمسة مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان.وتناقلت أنباء نجاح السلطات الإندونيسية في إنقاذ 76 لاجئ من الروهينغا كانوا على متن قارب تقطعت بهم السبل قبالة إقليم آتشيه.// انتهى //11:21ت م