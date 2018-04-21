سياسي / الحكومة اليمنية تندد بصمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات وجرائم الإنقلابيين في منطقة الحيمة بتعز
السبت 1439/8/5 هـ الموافق 2018/04/21 م واس
عدن 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واس
نددت الحكومة بصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء الإنتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد السكان في منطقة الحيمة بمحافظة تعز.
وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إن الميليشيا مستمرة في قصفها العشوائي على منازل السكان ومصالحهم في قرى الحيمة وقيامها بتفجير مساكنهم وتهجيرهم قسرًا من مناطقهم.
وأكد الوزير فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن الصمت الذي تُقابل به جرائم الميليشيا الانقلابية في عدد من مديريات محافظة تعز يتنافى كليًا مع القوانين الدولية والإنسانية مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باتخاذ مواقف جاده وحازمة إزاء كافة جرائم الإنقلابيين الحوثيين.
وأضاف المسوؤل اليمني، أن الصمت الدولي حيال تلك الإنتهاكات أمر غير مقبول, مطالبا المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي وكافة المنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لوقف هذه الجرائم وزيارة المنطقة والإطلاع عن قرب على حجم الجرائم التي تمارسها الميليشيا والضغط عليها بقوة لإيقاف الانتهاكات ورفع تقارير الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بكافة بجرائمها.
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