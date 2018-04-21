عدن 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسنددت الحكومة بصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء الإنتهاكات التي ترتكبها ميليشيا ‏الحوثي المدعومة من إيران ضد السكان في منطقة الحيمة بمحافظة تعز.‏وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إن الميليشيا مستمرة في ‏قصفها العشوائي على منازل السكان ومصالحهم في قرى ‏الحيمة وقيامها بتفجير مساكنهم ‏وتهجيرهم قسرًا من مناطقهم.‏وأكد الوزير فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن الصمت الذي تُقابل به جرائم ‏الميليشيا الانقلابية في عدد من ‏مديريات محافظة تعز يتنافى كليًا مع القوانين الدولية والإنسانية ‏مطالباً المجتمع الدولي ‏والمنظمات الإنسانية باتخاذ مواقف جاده وحازمة إزاء كافة جرائم ‏الإنقلابيين الحوثيين.‏وأضاف المسوؤل اليمني، أن الصمت الدولي حيال تلك الإنتهاكات أمر غير مقبول, ‏مطالبا المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي وكافة المنظمات ‏الإنسانية ‏بسرعة التدخل لوقف هذه الجرائم وزيارة المنطقة والإطلاع عن قرب على حجم ‏الجرائم التي ‏تمارسها الميليشيا والضغط عليها بقوة لإيقاف الانتهاكات ورفع تقارير الى الأمم ‏المتحدة ‏ومجلس الأمن بكافة بجرائمها.‏// انتهى //12:10ت م