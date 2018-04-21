جدة 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة الثلاثاء القادم حفل تخريج 4600 متدرب ومتدربة من الوحدات التدربيبة التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ،وملتقى التوظيف الموحد .ويشمل خريجي الوحدات التدريبية " كليات التقنية والاتصالات والكليات التقنية العالمية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية " من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم في مختلف التخصصات التقنية والفنية والهندسية.وعبر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد عن سعادته بهذه الرعاية للحفل وافتتاح الملتقى وتخريج كوكبة جديدة من أبناء وبنات الوطن لسوق العمل ،منوهاً بالدعم الذي تحظى به المؤسسة ووحداتها في منطقة مكة المكرمة من سمو أمير المنطقة واهتمام سمو محافظ جدة وحرصهما الدائم على مشاركة المتدربين والمتدربات أفراحهم وإنجازاتهم.يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تحرص على مواكبة سوق العمل عبر تطوير وتحديث مناهجها التدريبية؛ حيث يُعد القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تصميم تلك المناهج؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات للعمل في جميع القطاعات التجارية والصناعية؛ لضمان الإسراع في توفير فرص وظيفية مناسبة للجنسين، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.//انتهى//12:26ت م