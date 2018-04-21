تونس 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعتها للشأن الداخلي للبلاد مشيرة إلى تفاقم أزمة قطاع التعليم في تونس بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل ، مع تمسك كل طرف بموقفه حيث يطالب الاتحاد برفع أجور المعلمين مهدداً بتواصل تعليق الدروس في حين ترفض الحكومة المطالب على اعتبار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.دولياً، انشغلت بتطورات الأوضاع في الجارة ليبيا مع استهداف مطار العاصمة طرابلس بقصف صاروخي بالتزامن مع زيارة مسؤولين أمميين على رأسهم المبعوث الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.وتناولت في الإطار إعلان الداخلية الإيطالية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى سواحل البلاد بحرًا من ليبيا قد سجل تراجعاً بأكثر من مائة ألف شخص خلال الأشهر العشرة الماضية.وتابعت تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى تأكيد وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 445 جريحا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في غزة.وذكرت صحف تونس أن البرلمان التركي أقر قانون اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 يونيو المقبل.وأشارت إلى وفاة قائد جيش جنوب السودان الجنرال جيمس اجونغو اثناء زيارته لمصر.// انتهى //12:28ت م