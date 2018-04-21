بغداد 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم على الجهود التي تبذلها القوات الأمنية العراقية في ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من شمال وغرب العراق.وتطرقت إلى الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية العراقية على أهداف استراتيجية لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية، في واحدة من العمليات التي استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة ,مبرزة في هذا المجال تأكيد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، بأن العراق سيستمر باستهداف تنظيم داعش في مناطق الفرات الحدودية داخل الأراضي السورية من جهة حدود العراق.وعرجت صحف بغداد مجددا على موسم السباق الذي تخوضه الكيانات السياسية العراقية هذه الأيّام من أجل الفوز بمقاعد البرلمان العراقي في الانتخابات البرلمانية المقبلة في 12 مايو المقبل.// انتهى //12:29ت م