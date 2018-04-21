عمان 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، التحذيرات الأردنية من تحركات لجماعات إرهابية نحو الجنوب السوري ، وتعرض اتفاق خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا إلى خروقات.وسلطت الضوء على تصريحات الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية محمد الكايد ، بأن الأردن لا يريد منظمات إرهابية أو مليشيات مذهبية على حدوده، والتأكيد على حقه بأنه سيتخذ كل الخطوات اللازمة لحمايه أمنه ومصالحه.كما أبرزت الإدانة الأردنية لاستهداف منطقة جازان بصاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي نجحت الدفاعات الجوية باعتراضه، وتأكيد الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني بوقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية وإدانه كل عمل عسكري يستهدف المناطق المدنية ويروع المدنيين.واهتمت، بمسيرات العودة في فلسطين وسقوط 4 شهداء و إصابه العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال في الرابعة لمسيرات العودة التي أطلق عليها أمس اسم " جمعة الشهداء والاسراء".// انتهى //13:02ت م