جدة 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسقدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها الإرشادية والإصلاحية لـ 23,205 أسر خلال العام الماضي 2017 م عبر مبادرة "شورى" للإرشاد والإصلاح الأسري، ضمن مبادرات الجمعية التي يتم تقديمها عبر الإرشاد بالهاتف أو المقابلة أو إلكترونيا.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية زهير بن علي المرحومي،أن عدد المستفيدين من الإرشاد الهاتفي بلغ 17,244 أسرة، وبالمقابلة 2,839 أسرة، فيما بلغ عدد المستفيدين من الإصلاح الأسري بالمحاكم 1,966 أسرة ، و 1.156 أسرة من الإرشاد الإلكتروني.وبين أن أغلب القضايا تمثلت في إثارة الخلافات بنسبة 24%، والتعدد بنسبة 10%، وصفات وطبع الزوج بنسبة 6%، والافتقار لروح الحوار بنسبة 5%، وتسلط الزوج بنسبة 4%، وإدمان الزوج المخدرات بنسبة 3%، فيما بلغت عدد الساعات الاستشارية 8772 ساعة، ونسبة الصلح 52%، بنسبة الرضا 95% من خدمات الإرشاد والإصلاح الأسري. أما نوع المستفيدين من حيث الجنس فإنَّ 55% منهم سيدات و45% رجال.من جهته أفاد مدير عام الجمعية محمد بن علي آل رضي أن رسالة جمعية المودة هي الالتزام بتمكين وإرشاد وتوعية الأسرة عبر مبادرات تنموية مستدامة تسهم في تقوية روابط الأسرة واستقرارها ،مشيراً الى أن الجمعية لديها خطة لتقديم الاستشارات الأسرية لــــ 11,545 أسرة في العام الحالي 2018م.ولفت الى أن مبادرة " شورى " تأتي للإرشاد والإصلاح الأسري للإٍسهام في علاج الخلافات الأسرية وآثار ما بعد الطلاق عبر مبادرات صممت خصيصًا للعلاج الأسري بمختلف الوسائل الممكنة سواءً عبر الإرشاد الهاتفي المتخصص أو الإرشاد الإلكتروني أو الإرشاد بالمقابلة مبينا أنه بانتهاء الربع الأول من العام الحالي 2018م دعمت جمعية المودة 4021 أسرة في الإرشاد والإصلاح الأسري.وأفاد أن الأسر حسب استراتيجية المودة تنقسم إلى أربع فئات هي الأسر الناشئة، والأسر غير المستقرة، والأسر المنفصلة، والأسر المستقرة. وأكثر الأسر التي تستفيد من الإرشاد والإصلاح الأسري هي الأسر غير المستقرة، وهي غير القادرة على مواجهة التحديات ولديها اضطرابات أو معوقات تهدد استقرارها، وغير قادرة على حل مشكلاتها؛ نتيجةً لضعف التواصل والتفاعل والتقدير بين الأبوين أو مع الأبناء. ونسبة تركيز الموارد لهذه الفئة 25% من الموارد.يذكر أن جمعية "المودة " حصلت على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية نظير تميز برامجها وخدماتها المقدمة للأسر، وتقدم خدماتها للمستفيدين مدة 13 ساعة في اليوم، كما تقدم الحجوزات الاستشارية مجانًا عبر الرقم الموحد لخدمة العملاء 920001426، وخدمة الاستشارات الإلكترونية والتسجيل في الدورات التدريبية وتحميل البحوث والدراسات الأسرية لطلاب الدراسات العليا والباحثين، وتقديم الاستشارات الهاتفية عبر مختصين ومختصات في الاستشارات عبر الرقم الموحد وعبر موقعها www.almawaddah.org.sa وتستقبل الاستشارات الهاتفية على الرقم 920001421.//انتهى//13:55ت م