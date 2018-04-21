الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واساختتمت جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ، مشاركتها في ورشة العمل التدريبية لعمداء كليات التربية بالجامعات السعودية التي أقيمت في جامعة هارفرد الأمريكية مؤخرا ، وكان موضوعها " تجديد برامج إعداد المعلمين في المملكة " ونوقشت خلالها أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتنفيذ برامج أعداد المعلم .وأوضح وكيل كلية العلوم الاجتماعية للدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الورشة تأتي ضمن جهود وزارة التعليم لتجويد برامج إعداد المعلمين دعماً لتوجهاتها نحو تجديد برامج إعداد المعلم ورفع جودة هذه البرامج تحقيقاً لرؤية المملكة 2030؛ حيث ركزت ورش العمل على مجموعة ثرية وعميقة معرفيًا من الموضوعات العلمية المعنية بعمليات التطوير، وتجديد الدور الفاعل لكليات التربية.، مشيراً إلى أن الورشة تضمنت استعراض لتجارب ناجحة عرضها مشاركون بارزون في كليات إعداد المعلمين من الجامعات الأمريكية العريقة مثل جامعة بيرج ووتر التي تعد أولى الجامعات الأمريكية في برامج إعداد المعلمين.// انتهى //13:57ت م