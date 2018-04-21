جيزان 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة غدا الأحد ، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الـ 93 , الثانية للعام المالي الحالي 1439 - 1440هـ ، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.وأوضح أمين عام مجلس المنطقة خالد بن عبدالعزيز القصيبي ، أن سمو أمير المنطقة سيفتتح الجلسة بكلمة توجيهية ، يستعرض بعدها المجلس التوصيات والنتائج التي تم التوصل إليها المجلس في الدورة السابقة والخطابات الصادرة والواردة للمجلس.وبين أن المجلس سيناقش في دورة انعقاده الحالية جملة من الموضوعات ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية ومتابعة المشروعات و الشباب والسياحة والثقافة وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.واختتم القصيبي تصريحه مفيداً أن المجلس سيخصص جلسته الثالثة من جلساته في دورة انعقاده الحالية التي ستعقد بمحافظة صبيا لبحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.// انتهى //14:01ت م