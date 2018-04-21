جيزان 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسواكبت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس " تفاعل الزوار من مختلف الفئات العمرية لفعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الـ 13 ، المقام بمركز كادي مول التجاري بمدينة جيزان.وحرصت الجهات المنظمة أن يكون للأطفال نصيب وافر من الفعاليات، كالمسرح والألعاب، والمرسم الحر، والأناشيد، والعروض المرئية إلى جانب العديد من المسابقات الثقافية بهدف التعريف بمنتج المانجو الجازاني عالي الجودة من مختلف الأصناف.// انتهى //14:05ت م