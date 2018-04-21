حفر الباطن 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واستحتفي جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة حفر الباطن, مساء غد، بتخريج 250 حافظا وحافظة لكتاب الله في حفلها السنوي الـ 11 ، بحضور محافظ حفر الباطن عبدالمحسن بن محمد العطيشان، وإمام الحرم المكي فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري وعدد من مديري الدوائر الحكومية، وذلك بقاعة الصيقل بمركز رعاية اليتيمات بالمحافظة.وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز بن نومان الشمري عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على دعمهما الكبير والدائم لجمعيات التحفيظ على مستوى المملكة, وأن هذا الدعم الكبير للقطاع الخيري على مستوى المملكة من قبل حكومتنا الرشيدة ورعايتها لفعاليات الجمعيات له عظيم الأثر في نفوسنا, معربا عن شكره لمحافظ حفر الباطن على حضوره وتشجيعه للطلاب والطالبات من منسوبي الجمعية, وحرصه على تكريم حفظة كتاب الله.وأضاف الشيخ الشمري أن الحفل سيتخلله العديد من الفقرات المميزة من تلاوات مجوّدة للطلاب، وتدشين الهوية البصرية الجديدة للجمعية، مقدما شكره للداعمين وولاة الأمر الذين يوفرون كل الدعم في سبيل خدمة كتاب الله.// انتهى//14:11ت م