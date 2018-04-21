عرعر 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية الاثنين القادم, حفل تدشين ملتقى الأمن الفكري "اعتدال" بعنوان "البيعة ولزوم الجماعة", الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية, بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، وعدد من مسؤولي الرئاسة العامة والقطاعات الحكومية بالمنطقة, وذلك بقاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بعرعر.ويتضمن الملتقى, فعاليات متنوعة تشمل منصة توعوية، ودورات تدريبية وورش عمل، ومصلى متنقل، وبث أفلام توعوية، ومعارض إعلامية وتوعوية، وجلسات حوارية، ومحاضرات علمية, تهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية والفردية في المحافظة على أمن الوطن، والمشاركة في ترسيخ الفكر الوسطي المعتدل، وتعميق الولاء والانتماء لهذه البلاد وولاة أمرها، بحيث تستهدف جميع شرائح المجتمع.ويأتي هذا البرنامج في إطار خطة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز المعروف ونشره بين الناس بأساليب علمية مبتكرة.// انتهى //14:27ت م