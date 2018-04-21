الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض, تنظم الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" في الرياض بعد غد, مبادرة إحياء ذكرى سنة الجوع بعنوان " 100 عام من الجوع إلى الهدر", وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني .وعد رئيس لجنة "إطعام" الرياض هشام بن عبد العزيز الصغير, أن دعم ورعاية سمو نائب أمير منطقة الرياض, في إحياء هذه المبادرة سيسهم بشكل قوي في تميز الفعالية, مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من تحقيق رؤية المملكة 2030 وبهدف إطلاع المجتمع بجميع فئاته على الممارسات السلبية في التعامل مع زائد الطعام، ولتعريفه بأفضل الممارسات الإيجابية للاستفادة منه، وأخذ العبرة من سنة الجوع.من جانبه, قدم المدير التنفيذي لـ "إطعام" الرياض عامر بن عبد الرحمن البرجس, الشكر والعرفان لسمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز على رعايته ودعمه المتواصل, موضحا أن إحياء ذكرى سنة الجوع بعنوان " 100 عام من الجوع إلى الهدر" ستتضمن مجموعة من المحاور أبرزها الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة هدر الطعام، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع القطاع الخاص، وتكريم الشركات الراعية .وأشار إلى أن إحياء ذكرى سنة الجوع وربطها بما نعانيه اليوم من إسراف وهدر في النعمة جاء كمحاولة جادة لنشر ثقافة شكر النعم، وترشيد استخدامها وبقائها للأجيال القادمة المتعاقبة, وأن الهدف الذي تطمح "إطعام" الوصول إليه من خلال هذا الحدث، هو توعية المجتمع بأهمية حفظ الطعام، والعبرة من احداث سنة الجوع .من جهته, أكد مدير التطوير الإداري في "إطعام" الرياض أحمد الجعفري, أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من تحقيق رؤية المملكة 2030 بهدف إطلاع المجتمع بجميع فئاته على الممارسات السلبية في التعامل مع زائد الطعام، ولتعريفه بأفضل الممارسات الإيجابية للاستفادة منه، وأخذ العبرة من سنة الجوع, كما أكد دور القطاع الخاص في دعم أعمال "إطعام" وتحقيق رسالتها الخيرية السامية .يذكر أن جمعية "إطعام" تهدف إلى التوعية المجتمعية بحفظ النعمة من خلال منظومة عمل وتدريب وتحقيق مفهوم تكامل اجتماعي ومشاركة تطوعية من شباب وشابات الوطن لخدمة مستفيدين من أسر محتاجة .// انتهى //14:43ت م