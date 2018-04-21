الباحة 06 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسيستكمل فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة, مبادرة تنفيذ لوحات تحديد السرعات بالدهانات على جميع مسارات طريق "الباحة - المطار".وأوضح مدير فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي, أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات فرع وزارة النقل بالمنطقة لرفع مستوى السلامة لقائدي المركبات على الطرق العامة وفق توجيهات معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي, ونائبه وبمتابعة وكيل الوزارة للطرق، مفيدا أنه سيتم استكمال هذه المبادرات على جميع الطرق التابعة لإشراف الوزارة بالمنطقة.// انتهى //14:54ت م