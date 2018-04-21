الخبر 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسدشنت أمانة المنطقة الشرقية، مركز الإبداع البلدي، الذي انطلق بحضور رئيس المجلس البلدي عبدالهادي الشمري ونائبه المهندس مبارك آل بجاش وعدد من قيادات الأمانة ومسؤوليها ومن المواطنين والمقيمين، وذلك في مجمع الراشد التجاري بمحافظة الخبر.ويأتي تدشين المركز ضمن المرحلة الأولى لمشروع تأسيس وتفعيل مراكز الإبداع البلدي المنبثق من برنامج مدينتي 2018، الذي تزامن مع إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ "أسبوع الإبداع البلدي" لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع، كما تزامن تدشين المركز مع أسبوع الإبداع العالمي لهذا العام 2018م.وأوضح مدير عام مركز الابداع البلدي بالأمانة فهد بن سعد العجمي في كلمة له, أن انطلاقة مركز الإبداع البلدي تهدف إلى إبراز الأفكار الإبداعية للقطاع البلدي، وإشراك جميع شرائح المجتمع في تطوير أعمال القطاع البلدي، منوها بدعم المواطنين والمقيمين لتحسين ورفع جودة القطاع البلدي باستقبال مقترحاتهم وأفكارهم الإبداعية كافة .وتضمن إطلاق أسبوع الإبداع البلدي, مشاركة العديد من الموهوبين والموهوبات، وإطلاق مسابقة أفضل فكرة إبداعية.وكرم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال الحفل, رئيس المجلس البلدي والجهات المساهمة، نظير تعاون المجلس مع أمانة المنطقة الشرقية.// انتهى //14:59ت م