مكة المكرمة 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, بعد غدٍ الاثنين, حفل تخرج الدفعة الـ 66 من طلاب جامعة أم القرى بمقرها الرئيس بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة البالغ عددهم 7 آلاف طالب, وتنظمه عمادة شؤون الطلاب، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل ووكلاء الجامعة، وعدد من المسؤولين من أصحاب المعالي ومنسوبي الجامعة وأولياء أمور الطلاب، وذلك بقاعة الملك سعود الكبرى في المدينة الجامعية بالعابدية .وثمن معالي مدير جامعة أم القرى, الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - للبرامج التعليمية وبيئتها الجاذبة للطلاب، مما أسهم في تخريج نماذج من الطلبة ذوو كفاءات عالية تتوائم مخرجاتهم التعليمية مع متطلبات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030، منوهاً برعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة, وتشريف سمو نائبه لحفل تخرج أبنائه الطلاب ومشاركتهم فرحتهم، معرباً عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على دعمه الدائم للأنشطة والبرامج التي تنفذها الجامعة .وتمنى الدكتور بافيل لأبنائه الطلاب الخريجين التوفيق والنجاح في حياتهم العملية المقبلة التي تسهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم، لافتاً إلى أنهم تلقوا تعليميهم في شتى العلوم الشرعية، واللغة العربية وعلومها، وكذلك الهندسية والطبية والبرامج العلمية والإدارية بمقر الجامعة الرئيس وفروعها، مفيداً أن هذه الدفعة تمثل خريجي برامج الدراسات العليا والبكالوريوس وكذلك الدبلومات، مشيداً بجهود جميع اللجان العاملة على تنظيم الحفل الذي يرتقي بمكانة الجامعة العلمية والتعليمية.بدوره, أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عمرو بن طه السقاف, أن حفل تخرج الدفعة الـ 66 يشمل خريجي الجامعة بمقرها الرئيس بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة البالغ عددهم 7 آلاف طالب يمثلون خريجي البرامج التعليمية لدرجة الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي ودرجة البكالوريوس وبرامج دبلومات كلية المجتمع، خلال الفصل الصيفي للعام الجامعي 1437 /1438هـ والفصل الدراسي الأول والثاني من العام الجامعي الجاري 1438 /1439هـ .// انتهى //15:35ت م