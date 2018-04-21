الدمام 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسأسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها بلدية عين دار التابعة لأمانة المنطقة الشرقية خلال شهر رجب الماضي، عن زيارة 24 محلا وإنذار 3 محلات، وفرض غرامات مالية على المخالفين، استهدفت المنشآت الصحية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة, بهدف إحكام الرقابة الصحية والتأكد من التزام المنشآت الصحية بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة، ولضمان وصولها للمستهلك بشكل آمن وصحي.وأشارت البلدية إلى أن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية ومتابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية وذلك لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.من جانب آخر, عملت بلدية عين دار على تعديل الأرصفة في مركز الفردانية وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري (تحسين المشهد الحضري.. كذا أحلى)، التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة كافة، داعية إلى ضرورة التعاون مع البلدية للإبلاغ عن أي تلك المخالفات عبر قنواتها التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى طريق مركز (940).// انتهى //16:14ت م