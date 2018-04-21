نجران 05 شعبان 1439هـ الموافق 21 أبريل 2018م واستنظم الكلية التقنية للبنات بمنطقة نجران، بعد غدٍ الاثنين، برنامج أسبوع التهيئة للخريجات، بهدف تهيئتهم لسوق العمل والحياة المهنية، وذلك بمقر الكلية.ويتضمن البرنامج, محاضرات وبرامج ودورات تعريفية وتثقيفية، بهدف تهيئة الخريجة لسوق العمل، وتطوير وصقل شخصية المتدربة الخريجة من خلال إعدادها للانخراط في سوق العمل، إضافة إلى تعريفها بكيفية بناء السيرة الذاتية واستراتيجيات اجتياز المقابلة الشخصية، والإلمام بطبيعة العمل في القطاع الخاص، والتعرف على أخلاقيات العمل الواجب التقيد بها، كما يتضمن البرنامج لقاء مع المختصين من جهة التوظيف، والغرفة التجارية، وصندوق الموارد البشرية.// انتهى //16:15ت م