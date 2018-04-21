الجبيل 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واساختتمت أمس, فعاليات الملتقى النسائي "ساتاك ١٨" للقطاع ٧٩ في محافظة الجبيل، واستمرت ثلاثة أيام، وذلك ضمن المؤتمر السنوي الذي يجمع أندية التوستماسترز العربية والإنجليزية بعنوان ( القيادة برؤية عالمية )، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية .واشتملت الفعاليات, أربعة أنواع من المسابقات لكل نوع أربعة مسارات أولها مسابقة الخطب المعدة وفازت بالمركز الأول سراء العطاس، والمركز الثاني آلاء العليو، والمركز الثالث منى سيد علي, فيما فازت في المسار الثاني للملتقى مسابقة الخطب الارتجالية منى البقشي بالمركز الاول، والجازي الحربي بالمركز الثاني، وشيخة المجنوني بالمركز الثالث، أما المسار الثالث مسابقة خطب التقييم حصلت على المركز الأول فاطمة الزهراني، والمركز الثاني نجوى البوعينين، والثالث منى البقشي, أما المسار الرابع مسابقة الخطب الفكاهية أعلن مركزين فقط الأول كلثوم المصطفى، والثاني وفاء الشويمان .وأشادت العريف العام التوستماستر رحاب الدوسري, بأداء المتسابقات، مبينة أن الملتقى يجتمع فيه من الخطباء على مستوى الأندية والأقسام مما يجدد الطموح ويعكس جمال المنافسة .فيما أشارت رئيس المسابقة التوستماستر شروق الهلال إلى أهمية مؤتمر الساتاك حيث أن الفائدة لا تقتصر على المشاركات فحسب بل باستطاعة أي شخص الحضور والاستفادة مما يطرح لا سيما الورش التدريبية.من جانبها عدت كبيرة المحكمات التوستماستر فرات آل خليف, الملتقى أيقونة من أيقونات صناعة الخطابة وفق معايير تخضع لها المتسابقات عبر لجنة تحكيم بوجود محكمات أكفاء.// انتهى //16:27ت م