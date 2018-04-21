الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسرعت حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود, حفل "يوم التميز" لتخريج طالبات جامعة الملك سعود الدفعة 54, بأكثر من 5000 خريجة للعام الدراسي1438- 1439هـ ، حيث بلغ عدد الحاصلات على درجة الدكتوراه 97 طالبة، والماجستير 1098، بينما بلغ عدد الحاصلات على درجة الدبلوم 381 طالبة, في حين حصلن أكثر من 3700 طالبة على درجة البكالوريوس من كافة التخصصات.وأعربت سمو الأميرة نورة بنت محمد في كلمة موجهة إلى الخريجات, عن سعادتها وفخرها بحضور حفل الاحتفاء بتخريج الدفعة الـ 54 من طالبات جامعة الملك سعود التي قدمت للوطن أبرز القيادات والكفاءات النسائية، وأثرت سوق العمل في مختلف مجالاته وقطاعاته، وما زالت تواصل مسيرة عطائها في دعم دور المرأة السعودية وتجسيد أفضل صور المساهمة التنموية من خلال أهم روافد تطور المجتمعات المتقدمة، وهو التعليم.وألقت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الاستاذة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى, خلال الحفل الذي بدأ بالسلام الملكي ثم مسيرة أعضاء هيئة التدريس، عقبها مسيرة الخريجات، كلمة هنأت فيها الخريجات على قطف ثمار جهودهن, مشيرة إلى أن المرحلة القادمة من حياتهن ستتطلب جهدا وعزما على ممارسة المعرفة وتوظيفها في التنمية الوطنية ورفعة المملكة خاصة في الوقت الحالي (عصر تمكين المرأة ) في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مفيدة أن الأوامر الملكية الأخيرة تصب في مصلحة المرأة ولأجل تعزيز مكانتها وتهيئتها لممارسة دورها الكامل في خدمة الوطن.بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجات عبرن فيها عن سعادتهن بهذه اللحظات، معربات عن شكرهن وامتنانهن لكل يد أسهمت في وصولهن لأعتاب الانطلاق للحياة العملية بحماس وتفاؤل بغد مشرق، يضعن من خلاله كامل خبراتهن ويبدعن في تطويره لنهضة وطنهن وتنميته.وفي ختام الحفل, تسلمت سمو الأميرة نورة بنت محمد هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //17:42ت م