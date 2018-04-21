بروكسل 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسأعلن بيان صادر عن مكتب خدمة العمل الخارجي الاوروبي في بروكسل أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية وسياسة الأمن الأوربية فيديريكا موغيريني ستشارك الأحد والاثنين المقبلين في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في تورونتو بكندا.وقال البيان إن المناقشات ستتمحور حول مسائل السياسة الخارجية الرئيسية خاصة سوريا، قبل أيام قليلة من مؤتمر بروكسل الثاني بشأن تقديم المساعدة إلى مستقبل سوريا ودول المنطقة برعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة .// انتهى //17:43ت م