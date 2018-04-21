بروكسل 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسجدد الاتحاد الأوروبي اليوم مطالبته بفتح تحقيق بشأن مقتل أربعة فلسطيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة.وقالت خدمة العمل الخارجي في بيان لها اليوم ببروكسل ، إن الجنود الإسرائيليين فتحوا مرة أخرى بالأمس النار على المتظاهرين في غزة باستخدام الذخيرة الحية من السياج الحدودي مما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين ، بينهم طفل في الخامسة عشرة من عمره .وأضاف البيان" إذ يأسف مرة أخرى على خسارة الأرواح فإن الاتحاد الأوروبي يدعو القوات الإسرائيلية إلى الامتناع عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين العزل".// انتهى //17:44ت م