عام / الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبته بفتح تحقيق بشأن مقتل 4 أشخاص في غزة
السبت 1439/8/5 هـ الموافق 2018/04/21 م واس
بروكسل 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واس
جدد الاتحاد الأوروبي اليوم مطالبته بفتح تحقيق بشأن مقتل أربعة فلسطيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقالت خدمة العمل الخارجي في بيان لها اليوم ببروكسل ، إن الجنود الإسرائيليين فتحوا مرة أخرى بالأمس النار على المتظاهرين في غزة باستخدام الذخيرة الحية من السياج الحدودي مما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين ، بينهم طفل في الخامسة عشرة من عمره .
وأضاف البيان" إذ يأسف مرة أخرى على خسارة الأرواح فإن الاتحاد الأوروبي يدعو القوات الإسرائيلية إلى الامتناع عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين العزل".
// انتهى //
17:44ت م