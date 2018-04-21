محايل 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21أبريل 2018 م واسأدت جموع المصلين بالجامع الكبير بمحافظة المجاردة بعد صلاة ظهر اليوم, صلاة الميت على شهداء الواجب الرقيب أحمد ابراهيم عسيري، وكيل رقيب عبدالله غازي الشهري، وكيل رقيب صالح علي العمري الذين استشهدوا إثر الحادثة التي وقعت قبل يوم أمس الأول بمحافظة المجاردة .وتقدم المصلين محافظ المجاردة يحي بن عبد الرحمن آل حموض، ومدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي وعدد من منسوبي الجهات الأمنية، وأهالي المحافظة.ونقل محافظ المجاردة, تعازي القيادة الرشيدة , وتعازي سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه لذوي الشهداء، سائلاً الله تعالى أن يتقبلهم ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.من جهتهم, عبر ذوو الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بقضاء أبنائهم نحبهم في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن, داعين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .// انتهى //17:44ت م