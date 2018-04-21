الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واس‏تأهل العداء السعودي عبده مرزوق لبطولة العالم لألعاب القوى للشباب في فنلندا 2018 ، بعد أن حقق الميدالية البرونزية في سباق 100 م أمس في البطولة العربية بالأردن والرقم التأهيلي للبطولة العالمية بزمن 10:49ثانية .ويعد العداء عبده مرزوق ثاني لاعب سعودي يتأهل لبطولة العالم من خلال منافسات البطولة العربية بعد أن سبقه زميله العداء أحمد جمعة الذي حقق الرقم التأهيلي في سباق 100 م بزمن 10:46 ثانية في أول أيام البطولة .‏من جهته أحرز الواثب أحمد الياسين الميدالية الفضية في مسابقة القفز بالعصا بعد أن قفز لارتفاع 4:20 م .// انتهى //17:45ت م