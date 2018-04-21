الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسنفذ مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع, برنامجين موجهين لـ 149 من ذوات الإعاقة المشمولات بالرعاية داخل المركز والموظفات العاملات معهن.وأقيم البرنامج التدريبي الأول "تنمية مهارات الاتصال والحوار، على مدار يومين كاملين بالتعاون مع المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية، وقدمته المدربات غادة العمير وسحر الشريف وأمل الكليب تناولن فيه مبادئ وأنواع الحوار والتواصل وعوائق الحوار ومساراته وأبرز المهارات الأساسية للتواصل والحوار وطرق اكتسابها وتطبيقها، وصاحب البرنامج مجموعة من العروض المرئية والتطبيقات العملية ، وفي نهايته تم تسليم شهادات الحضور للمتدربات .كما نفذ القسم الطبي في المركز حملة طبية وقائية لمقيماته من ذوات الإعاقة واليتيمات تضمنت إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على سلامتهن وخلوهن من بعض الأمراض المزمنة مثل : السكري وضغط الدم ومستوى الفلورايد في الأسنان ، وشملت الحملة قياس الطول والوزن وتوزيع المنشورات التوعوية والإجابة على استفسارات المستفيدات.يذكر أن هذه البرامج تأتي ضمن مجموعة من البرامج التدريبية والوقائية الدورية التي يقدمها مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس لمقيماته لتثقيفهن ومتابعة اوضاعهن الصحية ولتعزيز علاقات منسوباته بمكان العمل والارتقاء بمستوى اداءهن مع الحالات المقيمة داخل المركز.// انتهى //17:47ت م