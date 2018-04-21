عدن 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, مشروع توزيع المواد غير الغذائية بعدن, الذي سيشمل محافظات ( صنعاء، البيضاء، لحج, تعز)، بحضور وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح.وأشاد وزير الإدارة المحلية في تصريح لوسائل الإعلام, بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف مجالات الإغاثة الإنسانية، مفيدا أنه لولا دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لكان الوضع في اليمن أكثر مأساوية, مؤكدا أن اللجنة العلياء للإغاثة والحكومة اليمنية تكرس اليوم جهدها ولديها الخطط لتنفيذ المرحلة الثانية والمتمثلة في توجيه برامج الدعم والمساعدات لتشغيل الأيادي العاملة والحد من البطالة بين أوساط الشباب ومن ذلك شراء قوارب للصيادين في المناطق الساحلية وغيرها .وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني, أن تدشين المشروع, يأتي امتداد للمشروعات التي نفذها المركز في جميع المحافظات اليمنية الذي يشمل سبع قاطرات كبيرة محملة ب(35000) بطانية وحوالي (4000) مواد إيوائية, وسيتم توزيعها على النازحين في أربع محافظات هي صنعاء ، البيضاء، لحج, تعز.حضر التدشين مستشار وزير الإدارة المحلية ومنسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه, وممثل إئتلاف الخير للإغاثة احمد عماد بن هامل, وفريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.// انتهى //17:55ت م