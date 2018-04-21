عدن 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 2000 كيس من القمح للنازحين من الساحل الغربي بمحافظة الحديدة إلى عدن ، ضمن خطة العمليات الإنسانية في اليمن .وفي كلمة له خلال التوزيع, قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح : إن مركز الملك سلمان للإغاثة منارة للعمل الإغاثي ليس فقط لليمن بل في جميع الدول وأينما وجد الملهوف نجد المركز متواجد، مشيرا إلى أن أكثر من 200 برنامج ومشروع إغاثي نفذها المركز في اليمن في مختلف المجالات.وأضاف : نحن في اللجنة العليا للإغاثة استطعنا أن نوصل الإغاثة إلى معظم المحافظات بما فيها المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات بما فيها محافظات صعدة وعمران وإب والحديدة وتعز، لأننا نتعامل مع موضوع الإغاثة بصورة إنسانية بعيدًا عن أي انتماءات.بدوره أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذبياني, أن مركز الملك سلمان للإغاثة يهدف إلى التخفيف من معاناة الأشقاء اليمنيين في مختلف المحافظات، مؤكدا أن المركز يقوم بشكل دوري بمسح لمناطق تواجد النازحين وذلك لتلمس احتياجاتهم وهو امتداد لدور المركز الإنساني في إغاثة الشعب اليمني.// انتهى //18:12ت م