الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسيشارك طاقم التحكيم الدولي السعودي بقيادة حكم الساحة فهد المرداسي والحكمان المساعدان عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، بالمعسكر الأخير لحكام نهائيات كأس العالم 2018 في مدينة فلورنسا الإيطالية .وسيتولى رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم الإيطالي بيرلوجي كولينا، ومدير إدارة التحكيم بالاتحاد الدولي السويسري مايسمو بوسكا, الإشراف على الحكام خلال المعسكر الذي سينطلق بعد غد الإثنين ويستمر حتى الجمعة القادم.وسيخضع جميع الحكام خلال فترة المعسكر, لاختبارات لياقيه وطبية واختبارات في قانون كرة القدم والفيديو واللغة الإنجليزية، للوقوف على جاهزيتهم قبل انطلاقة المحفل العالمي .// انتهى //18:14ت م