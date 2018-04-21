منفذ الوديعة 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسعبرت اليوم منفذ الوديعة, 13 شاحنة سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجة لمحافظة حضرموت تحمل 150 طنًا من اللحوم متوجهة إلى محافظة حضرموت.وتأتي هذه القافلة الإغاثية ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة وفي إطار المشروعات التي يقدمها المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها.// انتهى //18:17ت م