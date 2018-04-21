عام / الحكومة اليمنية تدين اغتيال مسؤول في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن
السبت 1439/8/5 هـ الموافق 2018/04/21 م واس
عدن 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واس
دانت الحكومة اليمنية اغتيال مسؤول برنامج الاحتجاز في اليمن التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر بمحافظة تعز ، حنا لحود ، لبناني الجنسية ، وهو في طريقة لزيارة أحد السجون بمدينة تعز.
وقال وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح في تصريح بثته - وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إن السلطات المحلية في تعز فتحت تحقيق في ملابسات اغتياله لتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت.
وأكد أن اللجنة العليا للإغاثة والسلطة المحلية بالمحافظة تتابع عن كثب مجريات الحادث معبراً عن إدانته واستنكاره الشديدين.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بعمل المنظمات الدولية الاغاثية والإنسانية وتقدر عالياً مساهماتها الكبيرة في تحسين الوضع الإنساني.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ذكرت أن موظفها توفي في المستشفى جرّاء إصابته برصاص المسلحين ولم يُصَبْ في الحادث زملاؤه الذين رافقوه في رحلته.
ووصف المدير الإقليمي للجنة لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، روبير مارديني، الهجوم بالوحشي والمتعمد .
وأفادت مصادر محلية أن سيارة تقل أعضاء من الفريق تعرضت لكمين مسلح في منطقة الضباب غربي مدينة تعز، وأن مسلحاً استوقف سيارة الفريق وبادر بإطلاق النار الأمر الذي أسفر عن مقتل عضو الفريق.
// انتهى //
18:57ت م