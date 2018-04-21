عدن 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسدانت الحكومة اليمنية اغتيال مسؤول برنامج الاحتجاز في اليمن التابع للجنة الدولية للصليب ‏الأحمر ‏بمحافظة تعز ، حنا لحود ، لبناني الجنسية ، وهو في طريقة لزيارة أحد السجون بمدينة تعز.‏وقال وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح في ‏تصريح ‏بثته - وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إن السلطات المحلية في تعز فتحت تحقيق في ‏ملابسات ‏اغتياله لتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع ‏وقت.‏وأكد أن اللجنة العليا للإغاثة والسلطة المحلية بالمحافظة تتابع عن كثب مجريات ‏الحادث معبراً عن إدانته واستنكاره الشديدين.وأشار المسؤول اليمني إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بعمل المنظمات الدولية ‏الاغاثية ‏والإنسانية وتقدر عالياً مساهماتها الكبيرة في تحسين الوضع الإنساني.‏وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ذكرت أن موظفها توفي في المستشفى جرّاء إصابته ‏برصاص ‏المسلحين ولم يُصَبْ في الحادث زملاؤه الذين رافقوه في رحلته.‏ووصف المدير الإقليمي للجنة لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، روبير مارديني، ‏الهجوم ‏بالوحشي والمتعمد .‏وأفادت مصادر محلية أن سيارة تقل أعضاء من الفريق ‏تعرضت لكمين مسلح في منطقة الضباب غربي ‏مدينة تعز، وأن مسلحاً استوقف سيارة الفريق وبادر ‏بإطلاق النار الأمر الذي أسفر عن مقتل عضو ‏الفريق.‏// انتهى //18:57ت م