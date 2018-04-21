الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسحقق لاعب الهلال للاسكواش عبدالعزيز أبو رقه, لقب بطولة المملكة المفتوحة للعمومي التي أقيمت على ملاعب نادي النصر بالرياض خلال الفترة من 19 - 21 أبريل الجاري، بمشاركة 40 لاعباً من الأندية والهيئات .وتوج المدير التنفيذي للاتحاد خالد السعد, اللاعب أبو رقه بكأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية، وحصل لاعب نادي الهلال العابد الحازمي على المركز الثاني، حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية، فيما جاء ثالثاً زميله ناصر الحازمي الذي حصل على الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، ورابعاً لاعب نادي حراء محمد المولد وحصل على مكافأة مالية.// انتهى //18:59ت م