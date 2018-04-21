عرعر 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, جميع الجهات ذات العلاقة بمتابعة الحالة الجوية وما تشهده المنطقة خلال هذه الفترة من تقلبات جوية مع هبوب العواصف الموسمية " الغبرة".وشدد سموه على العمل بالمتابعة المباشرة لما تشهده المنطقة حاليا من آثار وتداعيات التقلبات الجوية وما واكبها من تزايد موجة الغبار وهبوب عواصف ترابية أدت لتدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق العامة.وتضمنت توجيهات سموه بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الاستعداد بالكوادر البشرية والمعدات والآليات مع التأكيد على أهمية التواجد الميداني للأجهزة المختصة لمواجهة أي طارئ لا سمح الله حفاظاً على الأرواح والممتلكات .كما وجه سموه صحة المنطقة برفع الجاهزية لجميع منشآت الصحة نظراً لحالة التقلبات الجوية الحادة المتوقعة، التي تشهدها المنطقة, متمنياً سموه السلامة للجميع .وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, أن منطقة الحدود الشمالية تشهد اليوم نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مساءً .// انتهى //19:06ت م