أملج 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسأقامت الكلية الجامعية بمحافظة أملج اليوم، حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبتها، بحضور محافظ أملج زياد بن عبدالحسن البازعي, ومدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي وعميد الكلية الجامعية بأملج الدكتور سمير بن عبدالله نوح وعدد من وكلاء الجامعة وأولياء الأمور، وذلك على مسرح الكلية الجامعية بشطر الطالبات .وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة, بآيات من القرآن الكريم, ثم ألقى الطالب خالد علي الشريف كلمة الخريجين، تلتها مسيرة الخريجين، بعد ذلك ألقى رئيس المجلس البلدي بالمحافظة اللواء متقاعد عبدالعزيز بن محمود الجهني, كلمة الأهالي، ففقرة بعنوان" الكلية في أرقام" تناولت أعداد الخريجين في التخصصات على مر السنوات، كما قدم أوبريت من أداء عدد من طلاب الكلية الجامعية .وأوضح عميد الكلية الجامعية بأملج الدكتور سمير نوح في كلمة له خلال الحفل, أن عدد الخريجين هذا العام بلغ 245 طالباً في خمس تخصصات، هي الدراسات الاسلامية واللغة العربية واللغات والترجمة والرياضات والحاسب الآلي.فيما أكد مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي في كلمة له أن حفل التخرج الذي تقيمه الكلية الجامعية بأملج يأتي امتداد لحفل خريجي وخريجات الجامعة الـ 12 الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك قبل أيام, معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه للجامعة وفروعها, ولمحافظ أملج، مقدما التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم .وأفاد أن مرحلة البكالوريوس هي بداية الانطلاقة للتعلم وتطوير الذات وكسب الخبرات وإكمال التعليم والتدريب اللازم لقيادة الجيل لتحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل المشروعات الكبيرة التي أعُلن عنها في المنطقة .وفي ختام الحفل, تم تكريم الطلاب المتفوقين والمشاركين في الحفل.// انتهى // ‏19:13ت م