المكلا 5 شعبان 1439هـ الموافق 21 أبريل 2018مأشاد معالي وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر محسن باعوم، بالكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية.جاء ذلك خلال زيارته اليوم ، إلى مركز نبض الحياة لمرضى وجراحة القلب والاطلاع على ما قدمه الكادر الطبي لمنظة البلسم الدولية خلال فترة وجودهم بالمركز في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.وقال معاليه في تصريح له : " عندما نرى الابتسامة على شفاه المرضى سواءً ممن أجريت لهم عمليات القلب المفتوح أو القسطرة القلبية، ندرك تمامًا أن الكادر الطبّي أبدع في عمله وبذل جهودًا طيبة يُشكر عليها، كما نحث الكادر الطبّي على عمل المزيد من العمليات الجراحية في مواقع أخرى باليمن نظرًا للحاجة الماسة لذلك ".وأعرب معالي وزير الصحة عن شكره للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً على الدعم الدائم لليمن ، مؤكداً أن هذا ليس بجديد على المملكة التي تقف مع اليمن منذ أكثر من 50 عامًا، وتقوم بعمل رائع تجاه أشقائهم في اليمن.// انتهى //19:14ت م