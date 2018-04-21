حائل 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات شمال حائل غداً, مجموعة من المحاضرات بعنوان " أعمال القلوب " وذلك بعد صلاة المغرب.وتأتي المحاضرات التي يلقيها فهاد العيسى في جامع التوحيد بحي الياسمين, وعيد الرميح في جامع الشيخة نورة بحي الخزامى, وسعد المهوس في جامع المصيف بحي المصيف, وفهد الخطيب في جامع اليحيا بحي أجا, ضمن مناشط المكتب التوجيهية.// انتهى //19:17ت م