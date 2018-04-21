بريدة 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واستعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب إيجاد الهياكل التنظيمية للمشروعات، وفتح سبل الاستثمار والنشاط التجاري، على تدريب وتطوير الشباب؛ لتصل إلى مرحلة الكفاءة والتفاعل الذهني في التعامل مع الفرص الاقتصادية، الضامنة والمعززة للدخل والنشاط التجاري.وتتنوع المناشط والبرامج الإثرائية لملتقى "بيبان القصيم" الذي تنظمه الهيئة، خلال الفترة 19 /21 أبريل الحالي بمركز الملك خالد الحضاري، بمدينة بريدة، ويستهدف إثراء الشباب بالأفكار الريادية المميزة، وسبل استثمارها من أصحاب المنشآت القائمة، والمتطلعين للبدء بقطاع الأعمال؛ لتتجاوز مرحلة التنظير والدراسة، إلى نقطة بناء وتدريب العقول والطاقات، بما يتوافق مع متطلبات السوق، وسبل النجاح التجاري.فالأركان والزوايا التابعة للجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الملتقى وما تحمله من مبادرات وأفكار، تعمل بالتكامل مع "منشآت" في مضمونها على الورش التدريبية، والمحاضن التطويرية للذهنية التجارية، وتتقصد تشكيل "الدماغ التجاري" المعتمد على الذهنية المتطلعة، والمتأهبة للظفر والفوز والكسب التجاري، الذي يتوازى مع التأطير والتأصيل البياني والهيكلي للمؤسسات والشركات.وتجد من خلال أجنحة وردهات ملتقى "بيبان القصيم", العديد من المؤسسات والجمعيات والشركات والأكاديميات التي تكتظ بالخبراء والمدربين، ومتخصصي تطوير الذات والتنمية البشرية، التي تعمل على تأهيل وتشكيل الذهنية بفوارقها وفروقها الفردية لما يخدم تحقيق النجاح والتميز بالمشروعات والفرص الاستثمارية.// انتهى //19:25ت م