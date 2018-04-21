إسلام آباد 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسأعلنت السلطات الباكستانية مقتل خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية واعتقال آخرين خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية نقلاً عن مسؤولين حكوميين في الإقليم، أن العملية تم تنفيذها في منطقة "ديرة بكتي" الجبلية ، مضيفة أن قوات الأمن صادرت خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات ، فضلاً عن إطلاق عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن عناصر أخرى على علاقة بالإرهابيين.// انتهى //19:26ت م