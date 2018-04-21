الرياض 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واسافتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم, مبنى فرع الوزارة بمنطقة الجوف, وعقد معاليه لقاء مفتوح مع المواطنين استمع خلاله لاحتياجاتهم التي توجههم في المجالات التي تقدمها الوزارة.عقب ذلك دشن المهندس الفضلي, مبنى مختبر التشخيص البيطري والعيادة البيطرية ومركز لتحكم والسيطرة على أمراض الثروة الحيوانية الذي يعد من أهم مخرجات مبادرات التحول الوطني 2020 "لمبادرة الاستقصاء والسيطرة على الامراض الحيوانية", ويعد مختبر التشخيص البيطري بالجوف أحد المختبرات البيطرية 16 في جميع مناطق المملكة.ويخدم المختبر, مربي الثروة الحيوانية في منطقة الجوف بالكشف عن الأمراض الحيوانية والمشتركة بين الإنسان والحيوان والإسهام في أعمال الوزارة للتقصي والسيطرة على أمراض الثروة الحيوانية وخلال عام 2017 تم إجراء 18423 اختباري, ويعمل مركز التحكم والسيطرة في الاستقصاء عن الأمراض الحيوانية وتلقي البلاغات لهذه الأمراض ويعمل على التدخل السريع في حالات الاندلاعات الوبائية بمناطق المملكة المختلفة للتحكم والسيطرة على هذه الاندلاعات بسرعة وفاعلية للحد من انتشار الأمراض الحيوانية مما يسهم بشكل إيجابي على تنميه الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.ويستقبل محجر الحديثة الإرساليات الحيوانية والنباتية من الأردن ويعد من المحاجر البرية المهمة الذي تم إنشاؤه على مستوى عالي حيث يصل الطاقة الاستيعابية حوالي 50000 رأس من الأغنام وفيه حوالي 80 ثلاجة تابعة للجمرك للإرساليات النباتية.يذكر أن مختبر منفذ الحديثة أجرى 19248 اختبار لإرساليات حيوانية في عام 2017 ، و149 اختبار لإرساليات النباتية عن نفس العام .‏// انتهى //19:44ت م