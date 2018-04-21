أملج 05 شعبان 1439 هـ الموافق 21 أبريل 2018 م واستفقد معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله مفرح الذيابي اليوم، مباني الكلية الجامعية بمحافظة أملج التابعة لجامعة تبوك، يرافقه وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالقادر الحميري, وعميد الكلية الجامعية بأملج الدكتور سمير نوح ووكلاء الكلية .وشملت الجولة التفقدية, أقسام الكلية واطلع على القاعات الدراسية، مستمعا لشرح مفصل من عميد كلية أملج الجامعية الدكتور سمير نوح .كما التقى الدكتور الذيابي, بعميد الكلية الجامعية ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس وناقش معهم جميع المعوقات التي تواجه الطلاب، داعياً الجميع بالعمل على تهيئة مناخ أكاديمي مميز يمكن الطلاب من التحصيل العلمي واكتساب السلوكيات الإيجابية .// انتهى // ‏19:50ت م